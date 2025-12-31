Roberto Carlos operato d’urgenza per un problema al cuore

Roberto Carlos, ex calciatore e simbolo del Real Madrid, è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente al cuore. Durante un controllo di routine a Garça, in Brasile, è stato individuato un coagulo alla gamba, che ha reso necessaria l’operazione. La notizia evidenzia l’importanza della prevenzione e dei controlli medici regolari anche per persone in buona salute.

