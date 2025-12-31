Roberto Carlos operato d’urgenza al cuore a San Paolo

Roberto Carlos, ex calciatore brasiliano noto per la sua carriera al Real Madrid e alla nazionale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente al cuore presso un ospedale di San Paolo. La decisione è stata presa dopo la scoperta di un problema cardiaco tramite esami medici. Attualmente, le sue condizioni sono sotto controllo e si attende un aggiornamento sulle future cure.

Roberto Carlos, leggenda del Real Madrid e della nazionale brasiliana, è stato sottoposto a intervento chirurgico in un ospedale di San Paolo, in Brasile, dopo che gli esami medici hanno rivelato un problema cardiaco. La notizia è stata diffusa dal quotidiano spagnolo As. L’ex calciatore 52enne, fuori pericolo, rimarrà sotto osservazione per alcune ore a scopo precauzionale, secondo le prime informazioni. Roberto Carlos si era sottoposto a degli accertamenti a causa di un coagulo di sangue rilevato nella gamba, nell’ambito di un controllo medico di routine. Dopo aver eseguito una risonanza magnetica e altri esami, i medici hanno scoperto che il cuore non funzionava correttamente, portando alla decisione di operarlo immediatamente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roberto Carlos operato d’urgenza al cuore a San Paolo Leggi anche: 17enne accoltellato sul lungomare di San Ferdinando e operato d'urgenza, arrestato un coetaneo Leggi anche: La notte nel cuore, le anticipazioni del 10 dicembre: Nuh operato d'urgenza subito dopo il matrimonio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Paura per Roberto Carlos, operato dopo un infarto. È sotto osservazione in ospedale - L'ex difensore brasiliano è stato male mentre era in vacanza in Brasile. msn.com

Roberto Carlos operato d'urgenza per un problema cardiaco: intervento lungo per complicazioni, sta bene

Roberto Carlos operato d'urgenza per un problema al cuore: come sta l'ex Inter, fine 2025 da incubo

