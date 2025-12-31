Roberto Carlos operato al cuore | intervento oltre le 3 ore riuscito bene

Da ilnerazzurro.it 31 dic 2025

Roberto Carlos, ex calciatore e icona del calcio internazionale, è stato sottoposto a un intervento al cuore durato oltre tre ore. Un controllo di routine ha evidenziato la necessità di un intervento, che si è concluso con successo. A 52 anni, Carlos affronta questa sfida con ottimismo, rassicurando i suoi tifosi e sostenitori.

Roberto Carlos. Un controllo medico di routine si è trasformato in una vicenda preoccupante, ma fortunatamente con un esito positivo per Roberto Carlos, 52 anni, ex stella di Inter e Real Madrid. Durante una vacanza in Brasile, l’ex terzino sinistro si era sottoposto inizialmente a un esame alla gamba per verificare la presenza di un piccolo coagulo di sangue. Gli accertamenti hanno però evidenziato un problema più serio, portando i medici a eseguire ulteriori controlli approfonditi. La risonanza magnetica completa ha rivelato un malfunzionamento cardiaco, rendendo necessario il ricovero immediato in ospedale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

