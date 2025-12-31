Roberto Carlos operato al cuore | intervento oltre le 3 ore riuscito bene

Roberto Carlos, ex calciatore e icona del calcio internazionale, è stato sottoposto a un intervento al cuore durato oltre tre ore. Un controllo di routine ha evidenziato la necessità di un intervento, che si è concluso con successo. A 52 anni, Carlos affronta questa sfida con ottimismo, rassicurando i suoi tifosi e sostenitori.

Roberto Carlos. Un controllo medico di routine si è trasformato in una vicenda preoccupante, ma fortunatamente con un esito positivo per Roberto Carlos, 52 anni, ex stella di Inter e Real Madrid. Durante una vacanza in Brasile, l’ex terzino sinistro si era sottoposto inizialmente a un esame alla gamba per verificare la presenza di un piccolo coagulo di sangue. Gli accertamenti hanno però evidenziato un problema più serio, portando i medici a eseguire ulteriori controlli approfonditi. La risonanza magnetica completa ha rivelato un malfunzionamento cardiaco, rendendo necessario il ricovero immediato in ospedale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Roberto Carlos operato d’urgenza per un problema cardiaco: intervento lungo per complicazioni, sta bene Leggi anche: Maurizio Sarri operato al cuore: intervento riuscito Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Paura per Roberto Carlos: operato d'urgenza al cuore dopo un infarto, è sotto osservazione; Laila Hasanovic ha visto Michael Schumacher: come mai Lady Sinner conosce le condizioni dell'ex pilota; L'EX INTER - Paura per Roberto Carlos: operato d'urgenza al cuore, è fuori pericolo; L'EX INTER - Paura per Roberto Carlos: operato d'urgenza al cuore, è fuori pericolo. Roberto Carlos operato al cuore in Brasile: cosa è successo, le condizioni dell’ex Inter e Real - Negli ultimi giorni il mondo del calcio ha vissuto momenti di apprensione per le condizioni di salute di Roberto Carlos. tuttosport.com

Roberto Carlos operato d'urgenza per un problema al cuore: come sta l'ex Inter, fine 2025 da incubo - Che paura per Roberto Carlos: il problema al cuore è emerso durante le sue vacanze in Brasilia. sport.virgilio.it

Roberto Carlos operato d'urgenza al cuore: tre ore di intervento, come sta l'ex Real Madrid - La leggenda del club spagnolo e della Nazionale brasiliana, oggi 52enne, si era sottoposto a degli accertamenti per un coagulo di sangue rilevato nella gamba. corriere.it

Il famoso calcio di Roberto Carlos da @decathlon (collab ) - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.