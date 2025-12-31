Roberto Carlos operato al cuore d’urgenza era finito in ospedale per un coagulo alla gamba

Roberto Carlos, ex calciatore del Real Madrid e della nazionale brasiliana, è stato sottoposto a un intervento d’urgenza al cuore in Brasile. L’operazione è stata necessaria a seguito di complicazioni legate a un coagulo alla gamba, che avevano richiesto un intervento immediato. Le condizioni dell’ex calciatore sono attualmente stabili e sotto controllo.

L'ex calciatore del Real e della nazionale brasiliana Roberto Carlos è stato operato d'urgenza al cuore quest'oggi in Brasile. Si era presentato in ospedale con un sospetto coagulo alla gamba, che ha poi fatto risalire con degli esami ad un'anomalia al cuore. Il giocatore dovrebbe essere fuori pericolo. Roberto Carlos operato d'urgenza al cuore, ora è fuori pericolo. Scrive così Marca: " Il motivo iniziale della sua visita in ospedale non era legato al suo cuore. Roberto Carlos si era sottoposto a degli accertamenti a causa di un coagulo di sangue rilevato nella gamba, nell'ambito di un controllo medico di routine.

Roberto Carlos operato d'urgenza per un problema al cuore: come sta l'ex Inter, fine 2025 da incubo - Che paura per Roberto Carlos: il problema al cuore è emerso durante le sue vacanze in Brasilia. sport.virgilio.it

Roberto Carlos operato d'urgenza al cuore: tre ore di intervento, come sta l'ex Real Madrid - La leggenda del club spagnolo e della Nazionale brasiliana, oggi 52enne, si era sottoposto a degli accertamenti per un coagulo di sangue rilevato nella gamba. corriere.it

Roberto Carlos operato al cuore d’urgenza, era finito in ospedale per un coagulo alla gamba. Marca specifica: "L'entourage del brasiliano esprime calma e conferma che si è trattato solo di uno spavento, anche se i medici hanno deciso di tenerlo sotto osserva - facebook.com facebook

