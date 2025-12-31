Roberto Baggio torna a parlare della paurosa rapina | Ha cambiato la mia vita La figlia Valentina | È stato uno choc ho visto come ha reagito

Nel giugno 2024, Roberto Baggio e la sua famiglia sono stati vittime di una violenta rapina con sequestro, un episodio che ha segnato profondamente la loro vita. Recentemente, l’ex calciatore ha condiviso riflessioni sulla difficile esperienza, mentre la figlia Valentina ha raccontato lo shock subito. Un racconto che mette in luce l’impatto di un evento traumatico sulla vita di una famiglia, evidenziando il valore della resilienza.

Era il giugno 2024 quando Roberto Baggio e la sua famiglia subirono una feroce rapina durante la quale furono anche sequestrati. Un episodio che ha segnato tutti loro, ma in particolare il Divin Codino. Dell'incubo, per fortuna a lieto fine, è tornato a parlare in occasione del World Sports.

Baggio si racconta a Del Piero: “La rapina mi ha cambiato la vita. Ecco perché mi sono riaperto al mondo” - Alex Del Piero ha intervistato Roberto Baggio al World Sports Summit di Dubai: ecco i temi trattati dagli ex bianconeri ... gianlucadimarzio.com

IL PENSIERO - Roberto Baggio: "Il buddismo mi ha cambiato in meglio, calcio italiano in crisi? Meno stranieri e più spazio ai giovani" - Queste le sue parole: “La gente si chiedeva dove fossi finito, ma a fine carriera sentivo l’esigenza ... napolimagazine.com

"La rapina in casa mi ha cambiato la vita" Roberto #Baggio racconta di aver voltato pagina dopo lo spiacevole episodio del 2024: "La rapina in casa a opera di sei malviventi nel 2024 ha cambiato la visione della mia vita, in quei mesi è nato in me il desideri - facebook.com facebook

Roberto #Baggio e le difficoltà del italiano: "Non c'è spazio per i nostri giocatori e la Nazionale soffre" x.com

