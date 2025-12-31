Rivoluzione digitale in municipio | Giani e Lenzi accelerano sulla dematerializzazione

La Regione Toscana prosegue nel percorso di digitalizzazione degli uffici comunali, con particolare attenzione alla riduzione della burocrazia cartacea. In questa direzione, il progetto Cartabyte riceve nuove risorse, contribuendo a rendere più efficiente e sostenibile l’amministrazione pubblica. Giani e Lenzi guidano l’accelerazione sulla dematerializzazione, promuovendo un processo volto a semplificare i servizi e migliorare l’interazione con cittadini e imprese.

FIRENZE – La guerra alla burocrazia di carta continua. La Regione Toscana mette sul piatto nuove risorse per il progetto Cartabyte. Si tratta di un finanziamento extra da un milione e ottocento mila euro. Fondi destinati a premiare i 130 Comuni che hanno scommesso sulla digitalizzazione dei propri archivi. L'obiettivo è trasformare polverosi archivi fisici in database accessibili, partendo dalle complesse pratiche urbanistiche ed edilizie. Con questo nuovo stanziamento, la dotazione complessiva del bando lievita a sei milioni di euro. Il progetto era partito nel 2023 con 3 milioni, poi integrati da altri 1,2 milioni per scorrere la graduatoria.

