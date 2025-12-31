Rivoluzione digitale in municipio | Giani e Lenzi accelerano sulla dematerializzazione

Da corrieretoscano.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Toscana prosegue nel percorso di digitalizzazione degli uffici comunali, con particolare attenzione alla riduzione della burocrazia cartacea. In questa direzione, il progetto Cartabyte riceve nuove risorse, contribuendo a rendere più efficiente e sostenibile l’amministrazione pubblica. Giani e Lenzi guidano l’accelerazione sulla dematerializzazione, promuovendo un processo volto a semplificare i servizi e migliorare l’interazione con cittadini e imprese.

FIRENZE – La guerra alla burocrazia di carta continua. La Regione Toscana mette sul piatto nuove risorse per il progetto Cartabyte. Si tratta di un finanziamento extra da un milione e ottocento mila euro. Fondi destinati a premiare i 130 Comuni che hanno scommesso sulla digitalizzazione dei propri archivi. L’obiettivo è trasformare polverosi archivi fisici in database accessibili, partendo dalle complesse pratiche urbanistiche ed edilizie. Con questo nuovo stanziamento, la dotazione complessiva del bando lievita a sei milioni di euro. Il progetto era partito nel 2023 con 3 milioni, poi integrati da altri 1,2 milioni per scorrere la graduatoria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

Leggi anche: Giani presenta la Giunta regionale: tra gli assessori i pisani Nardini, Lenzi e Barontini

Leggi anche: Le PMI italiane accelerano sulla digitalizzazione: +50% nell’uso dell’AI

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

rivoluzione digitale municipio gianiRivoluzione digitale in municipio: Giani e Lenzi accelerano sulla dematerializzazione - La Regione Toscana mette sul piatto nuove risorse per il progetto Cartabyte. msn.com

Nasce il portale Salute Toscana, Giani: Rivoluzione digitale - Venerdì, 16 giugno 2023 Home > aiTv > Nasce il portale Salute Toscana, Giani: Rivoluzione digitale (Agenzia Vista) Firenze, 15 giugno 2023 "In questo caso c'è una sorta di rivoluzione digitale, con il ... affaritaliani.it

Rivoluzione digitale. Innovazione in municipio. Apre i battenti lunedì il nuovo portale Internet - Nuovi servizi digitali, modalità di interazione con l’utente semplificate e uniformate a regole che tutta la pubblica amministrazione dovrà adottare in breve tempo: è alle porte una piccola ... ilgiorno.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.