RIVOLUZIONE CANALE 5 | GF IN PAUSA SI PUNTA TUTTO SU SHOW GAME E SERIE ITALIANE

Canale 5 si prepara a un nuovo corso, puntando su show, game e serie italiane, in alternativa al tradizionale Grande Fratello. Questa svolta mira a riscoprire l’identità originale del canale, quella di una rete dedicata alle famiglie e ai contenuti nazionali. Un cambiamento che potrebbe ridefinire il suo ruolo nel panorama televisivo, con un occhio alle esigenze del pubblico e alle nuove tendenze di programmazione.

Canale 5 è ad un bivio che potrebbe cambiarne il destino e l’identità, o meglio riscoprire la sua vera identità, quella delle origini e dei tempi gloriosi dove era la rete delle famiglie. Complice l’autosospensione di Alfonso Signorini da ogni impegno editoriale in corso con Mediaset, ad oggi l’unica certezza è che se davvero si farà il Grande Fratello Vip in primavera 2026 non sarà con lui come autore e conduttore. Secondo quanto risulta all’agenzia di stampa LaPresse, a Cologno Monzese sono giorni di riflessione profonda. Riflessione sul destino del Grande Fratello, “ una macchina che da una parte si deve rinnovare per tenere calda la fiamma ”, sempre stando alle parole dell’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi poco prima che scoppiasse la tempesta, in cui comunque ammetteva che “ad oggi è più sì”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

