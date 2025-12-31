Rivolta per fare la storia Proteste in Iran la promessa di Jafar Panahi

Le recenti manifestazioni in Iran rappresentano un momento di fermento sociale, con cittadini che chiedono cambiamenti e diritti. Jafar Panahi, regista iraniano, ha commentato su Instagram che questa rivolta mira a far progredire la storia del paese. Un segnale di volontà e speranza, che evidenzia l’importanza di ascoltare le voci di chi si batte per un futuro diverso.

Le manifestazioni degli ultimi giorni in Iran sono una "rivolta" per "far andare avanti la storia". Così su Instagram il regista iraniano Jafar Panahi. "Il dolore condiviso si è trasformato in un grido nelle strade", ha aggiunto, parlando di una popolazione che "chiede un cambiamento". "Quando non c'è più nulla da perdere la paura svanisce - ha continuato - Le voci si uniscono, il silenzio viene rotto e tornare indietro è impossibile". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Rivolta per fare la storia". Proteste in Iran, la promessa di Jafar Panahi Leggi anche: Jafar Panahi condannato a un anno di prigione in Iran Leggi anche: Jafar Panahi torna in Iran dopo la condanna in patria e la stagione dei premi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Proteste Iran: Pezeshkian al dialogo coi commercianti; Dal Nepal alla Serbia: così la Generazione Z in rivolta sta scuotendo le democrazie del mondo. Le potenziali proteste in arrivo nel 2026; Iran, regista Panahi 'le proteste faranno la storia'. Proteste in Iran, la promessa del regista Panahi: "Rivolta per fare la storia" - Le manifestazioni degli ultimi giorni in Iran sono una "rivolta" per "far andare avanti la storia". iltempo.it

Non s'arresta la protesta in Iran. Jafar Panahi: "Una rivolta per far progredire la storia" - I media riferiscono di manifestazioni e arresti, preso d'assalto l'ufficio di un governatore provinciale nel sud. huffingtonpost.it

Iran, regista Panahi 'le proteste faranno la storia' - Le proteste che hanno scosso l'Iran negli ultimi giorni sono una "rivolta" per "far avanzare la storia". msn.com

Dopo aver invocato la rivolta sociale e organizzato scioperi per fare dei weekend lunghi, Maurizio Landini si dedicherà all’accoglienza dei clandestini. Di male in peggio…. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.