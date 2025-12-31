Rivolta dei detenuti alla Dozza | materassi bruciati 10 agenti in ospedale

Nella casa circondariale della Dozza, si sono verificati incidenti durante una protesta dei detenuti, con alcuni materassi bruciati e dieci agenti feriti e trasportati in ospedale. La rivolta sarebbe stata scatenata da un episodio coinvolgente un recluso albanese, che avrebbe dichiarato di aver ingoiato uno stuzzicadenti. La situazione resta sotto controllo, mentre le autorità indagano sulle cause e sui responsabili dell’accaduto.

Tutto sarebbe iniziato dalle proteste di un recluso albanese, che affermava di aver ingoiato uno stuzzicadenti.

Rivolta dei detenuti alla Dozza, 10 agenti in ospedale - La protesta iniziata intorno alle 21 al carcere di Bologna, in due segmenti del secondo piano giudiziario, si è conclusa poco prima dell’1 di notte ... msn.com

Rivolta nel carcere della Dozza, disordini e incendi - Il sindacato della Penitenziaria: "Situazione ingestibile" ... rainews.it

