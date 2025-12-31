Ritrovato l’armadio blindato rubato nel quartiere Bagnara All’interno fucili e munizioni
Nella zona di Bagnara, i carabinieri di Cremona hanno rinvenuto un armadietto blindato sottratto, contenente fucili e munizioni. Il ritrovamento, avvenuto in una roggia, solleva ancora alcuni interrogativi sulle circostanze del furto. Le autorità proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.
Fucili rubati e abbandonati in una roggia. Rimangono ancora alcuni interrogativi aperti, su cui stanno lavorando i carabinieri di Cremona, circa il furto e il ritrovamento di un armadietto blindato con all’interno fucili e munizioni. Il giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre scorso, un residente della frazione di Bagnara, si era presentato in caserma: mentre era fuori per delle commissioni, qualcuno si era introdotto in casa sua, forzando una finestra, e rubando nell’armadietto blindato, nel quale teneva custodite le armi, così come previste dalle norme per la custodia. Il valore delle armi rubate, compreso anche l’armadietto per la custodia, è stimato in diverse migliaia di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
