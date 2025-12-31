Petrotto invita a revocare la delibera di Giunta che autorizza l’affidamento a una ditta privata della riscossione coattiva dei tributi comunali. La proposta mira a mantenere l’efficienza della gestione finanziaria pubblica, evitando coinvolgimenti esterni e garantendo trasparenza. La discussione si concentra sull’importanza di affidarsi esclusivamente a strumenti e risorse comunali per assicurare correttezza e trasparenza nei processi di riscossione.

"Revocare la delibera di Giunta che dà mandato, al responsabile degli uffici finanziari, di individuare una ditta privata per coadiuvare gli uffici addetti alla riscossione dei tributi comunali". Lo chiede il consigliere di Racalmuto, Salvatore Petrotto. "Il Parlamento, in questi giorni.

Riscossione coattiva dei tributi, Petrotto: No a ditta privata.

