Riscatto laurea per pensione anticipata in manovra stretta non retroattiva | le simulazioni e chi ci perde

Il governo ha annunciato un intervento sulla possibilità di riscatto della laurea per la pensione anticipata, limitando la retroattività della norma. La misura, ancora in fase di definizione, coinvolge diverse simulazioni e può influire su chi aveva già avviato procedure di riscatto. In questa nota, analizziamo le principali novità e le implicazioni per chi si trova coinvolto nella manovra.

Sulla stretta del governo sul riscatto della laurea breve ai fini della pensione anticipata arriva lo stop di Meloni, che chiede di bloccare la retroattività della norma. Sono attese modifiche da parte del Mef dopo che la Lega ha chiesto di cancellare la misura. Ecco la tabella delle simulazioni sul riscatto della laurea per la pensione anticipata e chi ci perde. 🔗 Leggi su Fanpage.it

