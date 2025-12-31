Rirkrit Tiravanija se il pane è la ricetta per fare comunità
Rirkrit Tiravanija utilizza il pane come simbolo di condivisione e comunità. La sua installazione untitled 2025 (no bread no ashes) al Mia Park di Doha invita a riflettere sul ruolo quotidiano del cibo come elemento di socialità. Attraverso questa opera, l’artista thailandese esplora il valore del gesto semplice e condiviso per rafforzare i legami tra le persone.
Seguendo la scia del profumo di pane appena cotto si arriva all’installazione untitled 2025 (no bread no ashes) nel Mia Park a Doha, prima opera pubblica dell’artista thailandese Rirkrit Tiravanija . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Pane di noci: la ricetta tradizionale, un concentrato di energia e sapore
Leggi anche: Muffa sul pane o sulla marmellata? Se fai questo errore rischi la salute
Run like hell - Il nuovo lavoro di Rirkrit Tiravanija in mostra a Parigi si presenta come l’ironico tentativo di costruzione di un mausoleo per l’oramai defunta estetica punk: un inno all’effetto di straniamento, ... domusweb.it
Rirkrit Tiravanija secondo Francesco Bonami - Thailandese, ma nato in Argentina e cresciuto artisticamente a New York, è stato fra i primi a trasformare il cibo, o gli avanzi di questo, ... artribune.com
Le bandiere di Rirkrit Tiravanija nel centro di Milano, per non aver paura - Martedì è apparsa la prima delle sei bandiere che, per circa due mesi ciascuna, adorneranno la facciata della Chiesa di San Paolo Converso, a Milano, sede della Fondazione Converso. exibart.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.