Ripugnante chi nega la pace il testo integrale del discorso di Mattarella

Da webmagazine24.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco il testo integrale del discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un intervento che richiama i valori fondamentali di pace, legalità, responsabilità e speranza, rivolgendosi a cittadini, giovani e istituzioni per un impegno condiviso nel costruire un futuro stabile e giusto.

(Adnkronos) – Pace, Repubblica, giovani, ma anche legalità. Ecco il testo integrale del discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.  "Care concittadine e cari concittadini, si chiude un anno non facile. Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto rivolta . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

