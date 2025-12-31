La Juventus ha annunciato il rinnovo del contratto di Luciano Spalletti fino al 2028, aprendo nuovi scenari per il club. Questa decisione consente alla squadra di pianificare con maggiore stabilità e ambizione, anche al di fuori degli obiettivi legati alla qualificazione in Champions League. Analizziamo i motivi di questa scelta e le tempistiche previste, considerando le implicazioni strategiche per il futuro della Juventus.

del possibile nuovo prolungamento. Dopo soli due mesi dall’inizio dell’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, il bilancio è estremamente positivo: l’allenatore toscano ha saputo restituire autostima e credibilità a un ambiente che ne aveva estremo bisogno. Il patto iniziale, basato su un accordo di soli otto mesi fino a giugno 2026, sembra ormai destinato a essere superato da un progetto a lungo termine con scadenza giugno 2028. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. Un matrimonio nato sotto i migliori auspici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti al 2028: la Juventus può andare oltre al patto Champions. Motivi e tempistiche

Leggi anche: Juve in Champions League: cosa serve per andare ai playoff. Spalletti non può più sbagliare, la strada è tracciata e il calendario favorevole

Leggi anche: Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus, contratto fino a giugno e rinnovo con Champions

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Spalletti in due mesi ha convito tutti: la Juventus vuole anticipare i tempi per un rinnovo fino al 2028; La Juventus lavora al rinnovo di Yildiz: il nodo non è solo economico, c'è un'altra richiesta per firmare; Rinnovo Spalletti al 2028: la Juventus può andare oltre al patto Champions. Motivi e tempistiche; Spalletti 2028!.

Spalletti in due mesi ha convito tutti: la Juventus vuole anticipare i tempi per un rinnovo fino al 2028 - La Juventus ha deciso di costruire il suo futuro attorno a Luciano Spalletti: c’è la volontà di rinnovare presto il contratto ... msn.com