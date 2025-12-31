Rinnovo Chivu TS sicuro | futuro già definito

L’Inter si avvicina al rinnovo di Chivu, in vista di un 2026 caratterizzato da importanti transizioni. Con diversi contratti in scadenza, la squadra si prepara a un ricambio generazionale che segnerà il futuro del club. La continuità di alcuni elementi chiave si combina con nuovi innesti, delineando un percorso di rinnovamento e stabilità.

Rinnovo Chivu. L’ Inter si prepara a un 2026 di grandi cambiamenti, con diversi giocatori pronti a salutare la squadra tra contratti in scadenza e ricambio generazionale. La società, come riportato da TuttoSport, è pronta a intervenire sul mercato per tappare i buchi che si presenteranno, puntando su elementi in grado di sposare appieno la filosofia di gioco di Cristian Chivu. L’obiettivo è costruire una squadra sempre più verticale e aggressiva, fedele allo stile del tecnico romeno. Il progetto di Chivu punta a consolidare una squadra moderna e proattiva, capace di imporre il proprio ritmo in ogni partita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

