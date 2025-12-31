Rimadesio missione fallita | Pagato caro il blackout
Rimadesio conclude il suo percorso in Toscana con una sconfitta a Pistoia, dopo il successo a Lucca contro gli Herons. La squadra di Quilici non riesce a ripetere l’impresa e viene battuta 87-77 dalla Gema Montecatini, che si qualifica come seconda alle Final Four di Coppa Italia. Un risultato che chiude un ciclo di partite in questa fase della competizione.
La Rimadesio non concede il bis in Toscana. Dopo il blitz contro gli Herons a Lucca, la squadra di Quilici non ripete l’impresa a Pistoia contro l’altra armata di Montecatini targata Gema che fa valere il pronostico, batte i bluarancio 87-77 e si qualifica come seconda alle Final Four di Coppa Italia. Non basta una prova sontuosa di Gabriele Giarelli (24), che quando sente aria di casa si esalta, per gestire lo strapotere di un’altra delle (tante) squadre costruite per vincere in questo campionato che giunge così al giro di boa e senza soluzione di continuità si appresta a iniziare il girone di ritorno (“sfasato” rispetto all’andata cioè con una diversa sequenza di partite) già sabato sera al PalaDesio, tanto per gradire, contro l’ Assigeco Piacenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
