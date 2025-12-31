La problematica dei rifiuti e del degrado a Mondragone rimane una questione rilevante da anni. Con la recente nomina dei nuovi assessori regionali in Campania, si torna a discutere di interventi urgenti per affrontare le criticità locali. Antonio Belli, dirigente di Fratelli d’Italia, sottolinea l’importanza di azioni tempestive per migliorare la situazione e garantire un miglioramento duraturo per la comunità.

La questione dei rifiuti a Mondragone torna al centro dell’attenzione politica. Il dirigente locale di Fratelli d’Italia, Antonio Belli, interviene nel dibattito dopo la nomina della nuova Giunta regionale della Campania, richiamando l’attenzione sulla necessità di un intervento immediato da. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Rifiuti, degrado e problemi decennali. "Nuovi assessori regionali, interventi immediati"

