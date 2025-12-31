Rifiuti cambia il porta a porta Novità in 97 condomini su 123

Il Comune di Santa Croce ha avviato un progetto di revisione del sistema di raccolta differenziata condominiale, coinvolgendo Geofor e gli amministratori degli edifici. Attraverso sopralluoghi e censimenti, si è valutata la disponibilità di spazi e contenitori necessari per il porta a porta. Attualmente, 97 condomini su 123 hanno adottato le nuove modalità di gestione dei rifiuti, promuovendo una maggiore efficienza e sostenibilità nel territorio.

SANTA CROCE Il Comune di Santa Croce ha condotto con Geofor e gli amministratori condominiali "un'attività di sopralluogo e censimento dei condomìni presenti sul territorio comunale, al fine di valutare gli spazi disponibili e le dotazioni di contenitori necessarie per la raccolta rifiuti condominiale ". Sono stati censiti 123 condomìni, di questi 97 "presentano le caratteristiche idonee per l'attivazione della raccolta condominiale". Si tratta di condomìni con più di 8 condòmini. Geofor ha presentato al Comune la proposta di attivazione della raccolta porta a porta condominiale, contenente un prospetto riepilogativo della tipologia e la stima del numero dei contenitori necessari per avviare la raccolta domiciliare di multimateriale leggero, carta, organico e residuo indifferenziato.

