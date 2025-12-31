Richard Sorge | chi era il James Bond sovietico che Stalin non volle ascoltare

Richard Sorge è stato un agente segreto sovietico noto per le sue attività di spionaggio durante la Seconda guerra mondiale. Considerato uno dei più efficaci, Sorge fornì importanti informazioni a Mosca, anche se Stalin spesso non volle ascoltarle. La sua vita ha ispirato molte narrazioni, tra cui il personaggio di

Come fonti di ispirazione per scrivere La talpa, uno dei suoi romanzi più acclamati, John Le Carré ha preso spunto da alcune spie vissute realmente. Prima su tutte il celebre Kim Philby, che fece saltare la copertura di diversi agenti segreti fra cui Lé Carrè stesso. Ma non solo, c’è un personaggio meno conosciuto che merita invece una storia a parte. Un personaggio non letterario, ma realmente esistito, una delle «talpe» più brillanti del XX secolo. Parliamo di Richard Sorge. Di giorno giornalista tedesco stimato, di notte agente dell’intelligence sovietica. La sua esistenza attraversò il Novecento come una meteora incontrollabile, lasciando dietro di sé una scia di conquiste spionistiche, relazioni scandalose e verità sepolte. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Richard Sorge: chi era il James Bond sovietico che Stalin non volle ascoltare Leggi anche: Sydney Sweeney a proposito di un ruolo in James Bond: “vorrei interpretare un James Bond, non una Bond girl” Leggi anche: Lady Macbeth alla Scala: l’opera erotica censurata da Stalin che terrorizzò il regime sovietico Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Vita e avventure di Richard Sorge, la più grande spia del Novecento. Richard Sorge: chi era il James Bond sovietico che Stalin non volle ascoltare - «La spia perfetta» racconta l'affascinante storia di Richard Sorge, la spia sovietica che scoprì l'Operazione Barbarossa ma fu ignorata da Stalin. panorama.it

