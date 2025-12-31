Riccardo Branchini la mamma scrive alla Regione Marche | Chiedo aiuto sfangamento della diga può darmi risposte

Federica Pambianchi, madre di Riccardo Branchini, ha scritto alla Regione Marche chiedendo chiarimenti e interventi riguardo allo sfangamento della diga del Furlo. Nell'email, invita le autorità a non rinviare ulteriormente questa operazione, evidenziando l'importanza di una risposta tempestiva. La lettera rappresenta un appello diretto per tutelare la sicurezza e il benessere della comunità coinvolta.

Riccardo Branchini scomparso, la mamma scrive un post per il suo compleanno: "Fammi un regalo e fatti sentire"

Riccardo scomparso al Furlo, la madre ad Acquaroli: "Le chiedo di ascoltare il mio dolore: mi aiuti" - Federica Pambianchi chiede lo sfangamento della diga dove potrebbe esserci il corpo del figlio.

Ad oltre un anno dalla scomparsa di Riccardo Branchini, la madre scrive al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, chiedendo lo sfangamento della Diga del Furlo

Federica Pambianchi si rivolge al presidente Acquaroli: una richiesta di verità dopo la scomparsa del figlio diciannovenne alla Diga del Furlo

