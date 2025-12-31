Ricaricare l’auto elettrica in Italia è una giungla ed è sempre più caro
Ricaricare un’auto elettrica in Italia può risultare complesso e spesso costoso. La rete di punti di ricarica presenta molte variabili, rendendo difficile trovare soluzioni pratiche e convenienti, soprattutto durante le festività. Questa situazione può complicare la mobilità sostenibile, evidenziando la necessità di un miglioramento strutturale e di una regolamentazione più chiara per agevolare gli utenti.
Un girone dantesco chiamato ricarica. Se l’uso dell’auto elettrica è complicato nei giorni feriali, nel periodo delle festività diventa un vero e proprio girone dantesco. Punti di ricarica occupati da mezzi che non trovano altri parcheggi o da altrettante auto a spina, batterie che si esauriscono prima del previsto a causa del calo delle temperature (non tutti sono consapevoli che gli automatismi innescati con il freddo, a cominciare dal riscaldamento, richiedono energia supplementare) e che mollano l’utente letteralmente in mezzo a una strada e l’estenuante zapping tra le app per il pagamento. 🔗 Leggi su Panorama.it
