Resti umani in sacchi della spazzatura nel cimitero di Aci Catena sigillati aree e sotterranei

Nel cimitero di Aci Catena sono stati rinvenuti circa venti sacchi della spazzatura contenenti resti umani, trovati in una discarica abusiva. Le autorità hanno sigillato le aree interessate, comprese zone sotterranee, per avviare le indagini e accertare le circostanze del ritrovamento. La scoperta solleva questioni di sicurezza e rispetto dei luoghi di sepoltura.

