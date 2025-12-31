Replica La Promessa in streaming puntata 31 dicembre 2025 | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, va in onda su Mediaset una nuova puntata di La Promessa. La soap spagnola si concentra sulle tensioni tra la Casa Reale e il marchesato De Lujan, con Alonso alle prese con una scelta complessa e delicata. La puntata offre un approfondimento sulle dinamiche familiari e politiche che caratterizzano la narrazione, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 31 dicembre 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna le richieste della Casa Reale per salvare il marchesato De Lujan sono disumane secondo Alonso, che si ritrova a prendere una delle decisioni più difficili della sua vita. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming.

