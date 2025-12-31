Replica La forza di una donna 2 in streaming puntate del 31 dicembre | Video Mediaset
Il 31 dicembre, su Video Mediaset, è possibile seguire in streaming le puntate della soap turca
Doppio appuntamento oggi – mercoledì 31 dicembre – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Sarp, al compleanno di Ali e Omer, tenta di appropriarsi del cellulare di Bahar per impedire che veda le foto che le ha inviato Piril. Emre apprende di essere il padre di Arda. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
