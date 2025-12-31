Regione Umbria il 2025 di Stefania Proietti | Tutelato chi lavora ascoltato le fragilità e riaffermato il valore della legalità

Nel 2025, la Regione Umbria ha centrato l’obiettivo di tutelare il lavoro, ascoltare le fragilità e riaffermare il valore della legalità. Stefania Proietti sottolinea come l’anno si sia concluso con un impegno condiviso, affrontando sfide importanti con responsabilità e collaborazione. Un percorso orientato a rafforzare il ruolo delle istituzioni e a promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo per la comunità umbra.

"Il 2025 si chiude come un anno di lavoro intenso e di scelte importanti, affrontate con responsabilità e con la consapevolezza che solo il lavoro corale consente alle istituzioni di essere all'altezza delle sfide. È stato un anno dedicato a rimettere ordine, a ricostruire fiducia, a rafforzare i.

