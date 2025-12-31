Regione | la Giunta Fico slitta ancora ma spuntano i primi nomi

La formazione della nuova giunta regionale in Campania si avvicina, con il presidente Roberto Fico che continua a lavorare alla composizione della squadra di assessori. Nonostante alcune tensioni interne alla maggioranza di centrosinistra, i primi nomi cominciano a emergere, segnalando un passo avanti nel processo di definizione dell’esecutivo regionale. La situazione resta in evoluzione, con attenzione rivolta agli sviluppi futuri e alle eventuali scelte ufficiali.

Sembra in dirittura d'arrivo la scelta della squadra degli assessori della Regione Campania da parte del presidente Roberto Fico, nonostante i malumori all'interno della maggioranza di centrosinistra non siano ancora sopiti del tutto. I primi nomi Nella giornata di ieri Fico ha lavorato nella.

