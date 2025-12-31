Regione Campania Roberto Fico nomina la sua giunta | 10 assessori Il vice è il dem Mario Casillo
Il 31 dicembre 2025, la Regione Campania ha annunciato la composizione della nuova giunta, guidata da Roberto Fico. Con dieci assessori, tra cui quattro donne, e il vice Mario Casillo del PD, la squadra riflette gli accordi politici preesistenti, includendo figure legate al campo largo PD-M5S e all’ex presidente Vincenzo De Luca. La nomina arriva a poco più di un mese dalle elezioni, segnando un passo importante nella governance regionale.
Napoli, 31 dicembre 2025 – Arriva sul fil di lana del 2025 la nuova giunta della Regione Campania. A poco più di un mese dalle elezioni, il presidente Roberto Fico ha nominato dieci assessori, tra cui quattro donne, con cui dà spazio a quelli che erano gli accordi presi per portare in via Santa Lucia il campo largo Pd-M5s-Avs-Psi e uomini legati all'ex presidente Vincenzo De Luca. "Ringrazio le forze politiche e civiche per il confronto e il contributo alla formazione della Giunta – scrive in una nota il governatore Fico – siamo pronti per lavorare al servizio dei cittadini campani mettendo in campo esperienza, professionalità e competenze, cura e attenzione per il territorio, ascolto dei bisogni delle persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
