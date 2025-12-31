Regione Campania Fico nomina la nuova Giunta | ecco assessori e deleghe

La Regione Campania ha annunciato la composizione della nuova Giunta, con dieci assessori e deleghe definite. L’equilibrio politico è stato mantenuto, e alcune deleghe strategiche, come sanità e bilancio, rimangono affidate al presidente. Questa riorganizzazione mira a garantire continuità e stabilità nell’amministrazione regionale, con un focus sulle aree chiave di sviluppo e gestione del territorio.

Dieci assessori, equilibrio politico e deleghe chiave nella nuova giunta della Regione Campania: sanità e bilancio restano al presidente. "Pronti a lavorare per i cittadini campani". È ufficiale la nuova Giunta della Regione Campania guidata dal presidente Roberto Fico, che ha firmato il decreto di nomina dei dieci assessori che lo affiancheranno nel governo della. Roberto Fico nomina la Giunta regionale della Campania. Dieci nuovi assessori, tra cui quattro donne assessori: ecco chi sono - Si tratta di dieci assessori, tra cui quattro donne; vicepresidente è Mario Casillo del Pd.

Fico nomina la nuova Giunta regionale, 10 assessori - Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 assessori. ansa.it

Regione Campania, Fico nomina la nuova Giunta: dieci assessori e deleghe definite - Napoli, 31 Dicembre – Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ufficializzato la nomina della nuova Giunta regionale. ilmonito.it

Fine d'anno con il botto in Regione Campania: attesa per oggi, 31 Dicembre, la presentazione della Giunta Regionale del Presidente Roberto Fico. Ecco tutti i nomi dei possibili assessori #RegioneCampania #giuntaregionale #robertofico #centrosinistra #Age - facebook.com facebook

Roberto Fico, nel suo primo intervento da nuovo Presidente della Regione Campania, ha annunciato il ritiro della querela contro #Report sui dati della sanità. Una scelta che segna una netta discontinuità con la precedente amministrazione, che aveva promos x.com

