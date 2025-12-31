Regione Campania Fico annuncia la nuova Giunta | tutti i nomi dei 10 assessori

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta regionale, con la nomina di dieci assessori. Questa assegnazione rappresenta un passo importante nel percorso di governo della regione, definendo le aree di competenza e le future strategie amministrative. Di seguito, vengono elencati i nomi dei componenti della nuova squadra di governo regionale.

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale. Dieci sono in totale i nuovi assessori. Mario Casillo sarà il nuovo vicepresidente. L'ex numero due di Palazzo Santa Lucia, Fulvio Bonavitacola, assume le deleghe alle attività produttive e allo sviluppo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

