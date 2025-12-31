Regione Campania ecco la nuova giunta

La Regione Campania ha annunciato la composizione della nuova Giunta regionale, nominata dal presidente Roberto Fico. La squadra, composta da dieci assessori, si occuperà di gestire le diverse aree di competenza del territorio. Questa riforma mira a rafforzare l’azione amministrativa e a migliorare i servizi offerti ai cittadini. La presentazione ufficiale rappresenta un passo importante nel percorso di rinnovamento e sviluppo della regione.

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 assessori. Di seguito i nomi e le rispettive deleghe: Mario Casillo, vicepresidente: Trasporti, Mobilità, Mare Vincenzo Cuomo: Governo del territorio, Patrimonio Andrea Morniroli: Politiche sociali, Scuola Claudia Pecoraro: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità Fulvio Bonavitacola: Attività produttive e sviluppo economico Vincenzo Maraio: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale Angelica Saggese: Lavoro, Formazione Ninni Cutaia: Cultura, Eventi, Personale Fiorella Zabatta: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali Maria Carmela Serluca: Agricoltura Il presidente riserva a sé le materie della sanità, del bilancio, dei fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate.

