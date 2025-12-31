Con l’arrivo del 2026, molti titolari di Partite IVA sono impegnati a comprendere le novità del regime forfettario. Si tratta di un passaggio importante per valutare se mantenere questa forma fiscale o dover passare al regime ordinario. In questa introduzione, analizzeremo chi potrà continuare ad usufruire del regime forfettario e quali fattori potrebbero portare a un eventuale cambiamento.

Con l’avvicinarsi del 2026, migliaia di Partite IVA stanno cercando di capire se potranno continuare ad applicare il regime forfettario oppure se dovranno passare al regime ordinario. La Legge di Bilancio 2026 chiarisce alcuni punti chiave e conferma l’impianto generale del sistema, ma lascia anche margini di attenzione per chi opera o intende aprire una Partita IVA. Il regime forfettario resta uno strumento fiscale agevolato pensato per professionisti, autonomi e micro imprese, ma il rispetto dei requisiti è fondamentale per evitare decadenze automatiche e costi imprevisti. Cos’è il regime forfettario e a chi si applica. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Regime forfettario 2026: chi resta dentro e chi rischia di uscire

Leggi anche: Regime forfettario 2026: nuove condizioni di accesso e regole

Leggi anche: Arrivano buone notizie per le partite IVA a regime forfettario: cosa succede nel 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Regime forfettario 2026: agevolazioni e vantaggi della flat tax; Regime forfettario 2026: prorogata soglia a 35mila per dipendenti e pensionati; Regime forfettario 2026, flat tax per dipendenti e pensionati con limite di reddito più alto; Regime forfettario per dipendenti e pensionati: il limite di reddito più alto anche nel 2026.

Regime forfettario 2026: chi resta dentro e chi rischia di uscire - Con l’avvicinarsi del 2026, migliaia di Partite IVA stanno cercando di capire se potranno continuare ad applicare il regime forfettario oppure se dovranno ... urbanpost.it