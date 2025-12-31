Concludiamo l’anno al Cinema Arlecchino con la rassegna dedicata a Robert Redford, “Redford 31 (Per salvarsi dall’ultimo dell’anno)”, offrendo agli spettatori un’occasione di riflessione e di approfondimento sulla carriera di questo attore e regista. A gennaio, la programmazione proseguirà con una nuova selezione di film, a partire da un’opera di Ichikawa. Un’opportunità per riscoprire capolavori e scoprire nuove prospettive cinematografiche

La fine dell’anno, al Cinema Arlecchino, sarà all’insegna della classe e del fascino di Robert Redford, protagonista della rassegna a lui dedicata “Redford 31 (Per salvarsi dall’ultimo dell’anno)”. Si parte oggi con A piedi nudi nel parco e si continua con La stangata. Dopo il brindisi di mezzanotte, si prosegue con Come eravamo e The Old Man and the Gun. Domani spazio alla coppia Woody AllenDiane Keaton con il capolavoro Io e Annie mentre Hal Ashby regala Shampoo con un affascinante Warren Beatty. Al Metropolis di Paderno Dugnano sarà invece proposto Buen camino. È al cinema di Kon Ichikawa “Maestro visionario“ che Cineteca Milano dedica la prima rassegna di gennaio, in partenza il 7 e che proseguirà fino alla fine del mese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Redford chiude l’anno in Cineteca. A gennaio si riparte da Ichikawa

