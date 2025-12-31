Ratti e topi all’assalto delle grandi città | da New York ad Amsterdam ecco come sconfiggerli

L’invasione di ratti e topi nelle grandi città come New York e Amsterdam rappresenta una sfida crescente per la sicurezza urbana e la salute pubblica. Questo fenomeno, legato alla perdita di sovranità biologica, richiede strategie mirate e interventi efficaci per garantire il benessere delle comunità e il mantenimento di un ambiente urbano sostenibile.

Le città globali stanno affrontando una crisi che non rientra facilmente nei tradizionali indicatori di sicurezza o sviluppo, ma che incide direttamente sulla loro capacità di governo: la perdita di sovranità biologica. L'aumento della presenza di ratti e topi nelle aree urbane non è più solo una percezione sociale o un problema di decoro. In molte metropoli è ormai misurato, monitorato e trattato come una variabile strutturale di rischio sanitario, economico e politico. In città come New York, la presenza murina viene tracciata attraverso dataset pubblici (segnalazioni, ispezioni, indicatori ambientali), utilizzati come proxy per valutare vulnerabilità territoriali e capacità di risposta istituzionale.

