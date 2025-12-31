Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 31 dicembre

Ecco la rassegna stampa della Juventus con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani di oggi, mercoledì 31 dicembre. Un'istantanea delle novità e delle analisi più recenti sulla squadra, presentata in modo chiaro e obiettivo. Questa panoramica fornisce un quadro aggiornato sulla situazione attuale della Juventus, offrendo spunti di riflessione per tifosi e appassionati.

Rassegna stampa Juve: ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, mercoledì 31 dicembre. Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi internazionali in edicola mercoledì 31 dicembre: in particolare risalto anche la Juve e la Serie A.

Prime pagine: “Signora sì”; “Il rumore della Juve” - La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria esterna della Juventus a Pisa, che avvicina i bianconeri alla vetta in attesa delle altre gare. gianlucadimarzio.com

Prime Pagine: “Arriva la Juve”; “Juve, così puoi crederci” - Rassegna stampa, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, domenica 21 dicembre 2025 ... gianlucadimarzio.com

