Rapporti di lavoro tra Provincia e dipendenti | la segretaria della Rocca replica alle accuse

In merito ai recenti commenti sui rapporti di lavoro tra la Provincia di Benevento e i propri dipendenti, pubblichiamo la nota del Segretario Generale. Questa risposta mira a chiarire alcuni aspetti e a fornire una visione trasparente sulla situazione, nel rispetto delle procedure e delle normative vigenti. La comunicazione si inserisce in un contesto di confronto costruttivo, volto a garantire la chiarezza e la correttezza delle relazioni istituzionali.

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Segretario Generale della Provincia di Benevento dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis, con preghiera di cortese pubblicazione «In merito all'attacco della FP CGIL alla persona del Segretario Generale, la stessa ritiene che il Sindacato abbia in realtà perso un'occasione importante per dare dignità professionale al personale dipendente in una fase delicata per i lavoratori della Provincia, quale quella del riparto fondo salario accessorio 2025. La parte datoriale della Provincia, con Presidente il Segretario Generale, rappresentava un indirizzo politico che avrebbe portato ad un aumento stipendiale per tutti i lavoratori dell'Ente Provincia.

