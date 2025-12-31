Rapina in casa | un uomo arrestato complice in fuga

Nella zona di Coronata a Genova, un uomo coinvolto in una rapina in casa è stato arrestato dalla polizia di Stato, mentre il suo complice è riuscito a fuggire. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla cattura del sospettato, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nel quartiere. La vicenda evidenzia l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare i reati in ambito domestico.

Un ladro è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo un furto avvenuto in un'abitazione del quartiere genovese di Coronata.È successo martedì sera quando una segnalazione al 112 ha allertato le forze dell'ordine: un cittadino ha raccontato di due presunti ladri entrati nel giardino di una casa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

