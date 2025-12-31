Rapina alla Crocetta nella notte di Santo Stefano SOS Parma | La sicurezza urbana è un’emergenza

Nella notte di Santo Stefano, la zona Crocetta a Parma è stata teatro di una rapina, con un giovane di 21 anni denunciato dai Carabinieri. L’episodio ha coinvolto un 26enne, vittima di aggressione e furto. SOS Parma evidenzia come episodi di violenza urbana richiedano attenzione e interventi concreti per garantire maggiore sicurezza nella città.

SOS Parma interviene sull'episodio di violenza avvenuto nella notte di Santo Stefano in zona Crocetta, dove un 21enne è stato denunciato dai Carabinieri per una rapina ai danni di un 26enne, aggredito fisicamente, schiaffeggiato e derubato.Un fatto che, secondo l'associazione, conferma una.

