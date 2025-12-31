Rapina al negozio etnico scagionato il 19enne tunisino

È stato chiarito che il 19enne tunisino fermato per la rapina nel negozio etnico di via Vivaldi a Caserta non è coinvolto nell’evento. Le immagini girate con il cellulare hanno dimostrato la sua estraneità, portando alla sua immediata scarcerazione dopo circa 48 ore di detenzione. La vicenda si conclude con l’assoluzione del giovane, evidenziando l’importanza di verificare le prove prima di trarre conclusioni.

