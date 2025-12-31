Rapina al negozio etnico scagionato il 19enne tunisino
È stato chiarito che il 19enne tunisino fermato per la rapina nel negozio etnico di via Vivaldi a Caserta non è coinvolto nell’evento. Le immagini girate con il cellulare hanno dimostrato la sua estraneità, portando alla sua immediata scarcerazione dopo circa 48 ore di detenzione. La vicenda si conclude con l’assoluzione del giovane, evidenziando l’importanza di verificare le prove prima di trarre conclusioni.
Il bandito ripreso in un video girato con il cellulare non è lui. Dura poco più di 48 ore il fermo di un 19enne tunisino accusato di aver messo a segno una rapina ai danni di un negozio etnico di alimentari in via Vivaldi a Caserta.I fatti sono avvenuti la sera dell’Immacolata. Intorno alle 21,30. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Si finge cliente e rapina un negozio etnico a Faenza, misero bottino e titolare ferita: 29enne arrestato
Leggi anche: Como, in carcere il tunisino che tentò la rapina al Carrefour di via Recchi
Rapina con lo spray urticante. Ruba il fondocassa e fugge - Paura nel pomeriggio di domenica scorsa in un alimentari etnico del centro di Faenza dove si è consumata una rapina, davanti agli occhi di alcuni clienti del negozio. ilrestodelcarlino.it
Rapina al negozio di via Milano: in due scappano col bottino Catania: irrompono nella profumeria col... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook
Rapina in un negozio di giocattoli a Reggio Calabria, 40mila euro il bottino. I malviventi, armati di pistola, hanno costretto i dipendenti a consegnare l'incasso #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.