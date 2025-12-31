A partire dal 2026, il ranking ATP subirà una significativa riforma, con l’introduzione di nuovi criteri e la riduzione dei tornei conteggiati. Questa modifica mira a rendere la classifica più equilibrata e rappresentativa delle reali performance dei giocatori, ripristinando alcuni aspetti delle regole adottate in passato. La rivoluzione nel sistema di valutazione promette di influenzare profondamente il modo in cui si determina la posizione dei tennisti nel circuito professionistico.

Dal 2026 il ranking ATP subirà una riforma che segna un ritorno a criteri già adottati in passato, con l’obiettivo di rendere il sistema più equilibrato e fluido. Il punteggio di ciascun giocatore sarà infatti calcolato sui migliori 18 tornei disputati, uno in meno rispetto ai 19 considerati fino a quest’anno. Per facilitare il passaggio al nuovo metodo, l’ATP eliminerà già nella prima settimana piena di gennaio 2026 i punti relativi al diciannovesimo risultato, un intervento che produrrà effetti immediati sulle posizioni in classifica, favorendo alcuni giocatori e penalizzandone altri. Per i primi 30 della classifica di fine stagione 2025, i 18 risultati validi comprenderanno i quattro tornei del Grande Slam, gli otto Masters 1000 obbligatori e i sei migliori piazzamenti ottenuti tra il Masters 1000 di Montecarlo (non obbligatorio), la United Cup e i tornei ATP 500, 250, Challenger e ITF. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranking ATP 2026: cambia il regolamento, meno tornei conteggiati e rivoluzione in classifica

