Enzo Raiola ha commentato l’estate complessa di Gianluigi Donnarumma, coinvolto in diverse trattative di mercato. Dopo essere stato accostato all’Inter, il portiere ha scelto il Manchester City. Raiola ha riconosciuto come questa stagione sia stata particolarmente intensa per il suo assistito, evidenziando le dinamiche che hanno caratterizzato le recenti settimane.

Inter News 24 Il noto agente di mercato, Enzo Raiola, ha parlato così dell’estate turbolenta per Gianluigi Donnarumma che, accostato all’Inter, è andato al City. Enzo Raiola ha analizzato il momento di Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City ed ex obiettivo di mercato dell’ Inter. L’agente ha ribadito la priorità del capitano azzurro: trionfare con il club inglese e puntare decisamente al Mondiale 2026. L’ESTATE DI DONNARUMMA – « Per lui è stata un’estate intensa visto quello che è successo a Parigi, magari un domani ci spiegheranno cosa sia successo nelle loro valutazioni, ma oggi ci godiamo una grande impresa del City. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Raiola ammette: «Per Donnarumma è stata un’estate intensa visto quello che è successo col PSG»

Leggi anche: Raiola ammette: «Per Donnarumma è sttaa un’estate intensa visto quello che è successo col PSG»

Leggi anche: Donnarumma miglior portiere del 2025, la scelta della Fifa dopo i trionfi (e la rottura) col Psg: «Lui come Buffon» – Il video

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Guardiola vuole Donnarumma: il City piomba su Gigio, ma il Psg non lo libera - Perché dopo la rottura con il Psg, la posizione del capitano dell’Italia si fa delicata e preoccupa i ... gazzetta.it

Raiola: “Mancanza di rispetto del PSG a Donnarumma, faremo valutazioni coi nostri legali” - Dopo Luis Enrique e lo stesso Donnarumma, anche Enzo Raiola ha parlato del momento che sta vivendo il portiere italiano Il caso Donnarumma è entrato nel vivo. gianlucadimarzio.com

Caso Donnarumma, Raiola: "Il Psg non ha rispetto, cambiate le condizioni. Valutiamo vie legali" - E ora la società ha anche pretese assurde per cederlo" Prima la ... gazzetta.it