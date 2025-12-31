Raggiunto l’accordo sul prezzo del latte nuove tariffe da gennaio 2026

Il ministero dell’Agricoltura e le associazioni di settore hanno concordato le nuove tariffe per il latte alla stalla, valide dal gennaio 2026 al primo trimestre dello stesso anno. Dopo un periodo di negoziazioni, questa intesa mira a definire i prezzi in modo chiaro e condiviso, contribuendo alla stabilità del settore lattiero-caseario italiano. La decisione si inserisce nel processo di regolamentazione dei prezzi e di sostegno agli operatori del settore.

Dopo settimane di confronto, il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) e le associazioni rappresentative del settore lattiero-caseario hanno raggiunto un accordo sul prezzo del latte alla stalla, valido per il primo trimestre del 2026. Il latte rappresenta la materia prima per formaggi Dop e Igp, burro, yogurt e derivati, che costituiscono una quota rilevante dell'export e del Made in Italy. Tuttavia, proprio per questo, la filiera lattiero – casearia è esposta a tensioni continue tra produzione, trasformazione e distribuzione. Da qui, la necessità di un accordo.

