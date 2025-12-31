Ragazza trovata morta in cortile a Milano il 2 gennaio l’autopsia di Aurora Livoli

Le autorità stanno approfondendo le cause del decesso di Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni trovata senza vita nel cortile di un condominio di Milano. L’autopsia, prevista per il 2 gennaio, sarà fondamentale per chiarire le circostanze di questa tragedia. Le indagini sono in corso per definire eventuali responsabilità e comprendere meglio quanto accaduto in via privata Paolo Paruta.

(Adnkronos) – Proseguono le indagini sul caso di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata morta nel cortile di un condominio di via privata Paolo Paruta, a Milano. I carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte e del nucleo radiomobile, a cui sono state affidate le indagini, sono al lavoro per ricostruire attimo dopo attimo.

Ragazza trovata morta in cortile a Milano, il 2 gennaio l’autopsia di Aurora Livoli - (Adnkronos) – Proseguono le indagini sul caso di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata morta nel cortile di un condominio di via privata Paolo Paruta, a Milano. cn24tv.it

Milano, è Aurora Livoli la ragazza trovata morta nel cortile di un condominio: era scappata da casa due mesi fa - Si chiama Aurora Livoli, è una 19enne di Roma ma residente nella provincia di Latina, a Fondi, la giovane trovata morta nella mattinata di lunedì 29 dicembre nel cortile interno di un condominio di vi ... unita.it

Ragazza trovata morta a Milano, diffuse immagini per identificarla. Gli investigatori hanno reso pubblico un frame di un video di sorveglianza che potrebbe aiutare a identificare la giovane donna trovata senza vita in via Paruta. Articolo nei commenti - facebook.com facebook

Ha un nome e un volto la giovane donna trovata senza vita in un condominio di #Milano. Grazie alle immagini diffuse dai Carabinieri è stata identificata: si tratta di una ragazza di 19 anni scomparsa da #Latina. x.com

