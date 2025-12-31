Rafforzamento dei commissariati di Licata e Porto Empedocle Mp incontra il questore

Il rafforzamento dei commissariati di Licata e Porto Empedocle mira a migliorare l’efficienza delle forze di polizia nell’Agrigentino. L’assegnazione di un nuovo funzionario a Licata, attualmente senza personale, e l’incremento dell’organico a Porto Empedocle, sono interventi volti a garantire una presenza più efficace sul territorio. Mp ha incontrato il questore per discutere delle strategie di sicurezza e delle risorse disponibili.

Rafforzamento di personale dei commissariati e delle specialità operanti nell'Agrigentino, con l'assegnazione di un funzionario al commissariato di Licata, sede a tutt'oggi vacante, nonché l'adeguata copertura di organico del commissariato di Porto Empedocle. Ma anche un'attenta vigilanza sulla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

