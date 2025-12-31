Rafforzamento dei commissariati di Licata e Porto Empedocle Mp incontra il questore
Il rafforzamento dei commissariati di Licata e Porto Empedocle mira a migliorare l’efficienza delle forze di polizia nell’Agrigentino. L’assegnazione di un nuovo funzionario a Licata, attualmente senza personale, e l’incremento dell’organico a Porto Empedocle, sono interventi volti a garantire una presenza più efficace sul territorio. Mp ha incontrato il questore per discutere delle strategie di sicurezza e delle risorse disponibili.
