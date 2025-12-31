Raccolta rifiuti via Schio da serie B

Da dicembre, i bidoni dell’umido in via Schio non sono stati svuotati regolarmente, nonostante il servizio sia a pagamento. È importante che le norme sul rispetto delle date di raccolta siano rispettate, per garantire un servizio efficiente e corretto. La situazione, già segnalata in passato, richiede attenzione per evitare disservizi e mantenere la pulizia della zona.

Scrive il segnalante: "Dal 22 dicembre nessuno è passato a scaricare i bidoni di umido. Visto che questo servizio viene pagato vorrei che venissero anche osservate le date di scarico e dato che non e la prima volta che ciò succede mi verrebbe di pensare che la via Schio (traversa di via lunga).

