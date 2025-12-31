Raccolta rifiuti cosa cambia a Capodanno

In occasione delle festività di fine anno, Messinaservizi Bene Comune comunica le modifiche ai servizi di raccolta rifiuti previste per il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. Si tratta di variazioni temporanee che i cittadini devono conoscere per garantire la corretta gestione dei rifiuti durante le festività. Di seguito, vengono dettagliate le modalità e gli eventuali cambiamenti nel servizio di igiene urbana in questi giorni.

Messinaservizi Bene Comune informa i cittadini che, in occasione delle festività di fine anno, i servizi di igiene urbana nei giorni 31 dicembre 2025 e 1° gennaio 2026 subiranno alcune variazioni.Il servizio porta a porta sarà sospeso in tutte le Aree (Nord, Centro e Sud) nella sera del 31.

