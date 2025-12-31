Quindicenne scomparsa da Ostia Melissa Manfredi sparita da quattro giorni

A Ostia, da quattro giorni, si cerca Melissa Manfredi, una ragazza di 15 anni scomparsa il 27 dicembre. La famiglia e le autorità stanno collaborando nelle ricerche, mentre la comunità attende aggiornamenti. La sparizione di Melissa ha suscitato preoccupazione e attenzione, e si invitano eventuali testimoni a fornire informazioni utili.

Sono giorni di forte apprensione a Ostia per la scomparsa di Melissa Manfredi, una ragazza di 15 anni di cui non si hanno più notizie dal 27 dicembre. La giovane si è allontanata da casa intorno alle 13:30 senza farvi più ritorno e da allora il silenzio ha fatto scattare l'allarme. Secondo quanto ricostruito, l' ultimo contatto con la famiglia risale alle 16 di sabato, quando Melissa sarebbe stata vista nei pressi della stazione metro Colosseo, a Roma. Da quel momento il suo telefono e quello del presunto fidanzato, un ventenne di origine tunisina con cui si sarebbe allontanata, risultano irraggiungibili.

Scomparsa di Melissa Manfredi a Ostia: Ultimi Aggiornamenti sulla Ricerca e Indagini - Melissa Manfredi è scomparsa a Ostia e la sua famiglia è profondamente preoccupata per la sua sicurezza e il suo benessere. notizie.it

Si allontana da casa a Roma e si nasconde a Genova, giorni di ansia per una quindicenne - Secondo i genitori della giovane ad agevolare la fuga potrebbe essere un ventenne che ha conosciuto nella Capitale. ilsecoloxix.it

