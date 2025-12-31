Qui Ancona. I 100 biglietti per Ostia bruciati in poche ore.

A Ancona, la vendita dei 100 biglietti per la partita di Ostia di domenica prossima è terminata in poche ore. La prevendita, che vedeva il tutto esaurito in breve tempo, ha confermato l’interesse dei tifosi per questa sfida tra la capolista e la squadra dorica. Un segnale della forte attesa per questo incontro, che si svolgerà tra le mura di Lido di Ostia, attirando numerosi appassionati.

Cento biglietti bruciati in pochi minuti. La prevendita per la partita di Lido di Ostia in programma domenica prossima, prima di ritorno e big match tra la capolista e l’ Ancona, è già sold-out, neanche il tempo di annunciarla che è già terminata. Con la soddisfazione di pochi e la delusione dei molti che avrebbero voluto esserci e che, invece, non ci saranno. D’altra parte lo stadio Anco Marzio di Lido di Ostia, casa dell’Ostiamare a pochi passi dalla spiaggia, tiene mille posti, anche se alcune fonti dicono appena 500. Un campo sportivo, insomma, più che uno stadio. Normale che i biglietti riservati agli anconetani fossero pochi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

