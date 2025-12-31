Questo video non mostra migliaia di musulmani contro il Natale in Germania

Questo video chiarisce che non ci sono migliaia di musulmani contro il Natale in Germania. Spesso si diffondono notizie che attribuiscono alle minoranze responsabilità inesistenti, alimentando paure infondate. È importante affrontare queste tematiche con informazione obiettiva e razionale, senza lasciarsi trascinare da stereotipi o allarmismi ingiustificati.

Ogni anno c'è sempre qualche utente desideroso di salvare il Natale. Sì, ma da chi? La minaccia immaginaria può essere una qualsiasi minoranza a cui attribuire i nostri mali. Stavolta è il turno degli immigrati di fede islamica. Secondo diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui ) migliaia di musulmani avrebbero occupato una fiera natalizia in Germania per protestare contro le "nostre" tradizioni. Per chi ha fretta. Le condivisioni mostrerebbero migliaia di musulmani in protesta contro il Natale in Germania.. I fatti riguardano Amburgo lungo la Steindamm Street.. Il filmato risale al 14 ottobre 2024.

