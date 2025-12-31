Questi non sono soldati britannici catturati dai russi in Ucraina

Tra il 17 e il 18 dicembre sono circolati su Facebook alcuni post che affermano di aver catturato soldati britannici in Ucraina. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali o fonti affidabili che supportino queste affermazioni. È importante verificare attentamente le informazioni provenienti da fonti attendibili per evitare la diffusione di notizie non confermate o fuorvianti.

Tra il 17 e il 18 dicembre sono stati condivisi dei post su Facebook (per esempio qui e qui ), dove si sostiene che sarebbero stati catturati dei soldati britannici in Ucraina. Ma sono le stesse fonti russe a smentire la narrazione. Per chi ha fretta:. Diverse condivisioni riportano le immagini di presunti soldati britannici catturati dai russi in Ucraina.. Le stesse fonti russe parlano di soldati ucraini.. Non ci sono conferme ufficiali riguardo alla nazionalità britannica dei soldati.. Analisi. Le condivisioni sui presunti soldati britannici riportano la seguente didascalia: Catturato e distrutto un intero comando britannico sul suolo ucraino. 🔗 Leggi su Open.online

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

